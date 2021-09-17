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BATMAN

Batman’da şüpheli çanta paniği: İçinden el bombası çıktı

Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Haber Merkezi İHA
Batman haberleri: Şüpheli çantadan el bombası çıktı
Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Batman Belediyesi karşısındaki sokakta yaşandı. Sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.

Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.
Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.
Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.

Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.
Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: Polisten kaçtı mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Zeytinburnu'ndaki bir adrese yapılan baskında polisten kaçarak binanın çatısında mahsur kalan şüpheli şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polise teslim edildi.


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