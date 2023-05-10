Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katıldığı Batman Mitingine, HÜDA PAR seçmeni kitlesel katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP’yi hedef aldı: “İyice zıvanadan çıktılar. Türkleri de, Kürtleri de, Alevileri de, Sünnileri de katleden, onlara her türlü zulmü reva gören bu CHP zihniyet değil mi?” dedi.





Mitingde bulunan bir pankartta Cumhur İttifakı'nın sloganı olan Kürtçe yazılı 'Doğru Zaman Doğru Adam' pankartı asıldı.





Mitingte çoğunluk olarak HÜDA PAR bayrakları görüldü.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez" diyen Erdoğan, "Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri bizi korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz" ifadelerini kullandı.





Erdoğan konuşmasının devamında Terör örgütü destekçisi Selahattin Demirtaş'a değindi: 'Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal Selo’yu çıkartacağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'Yürü, arkandayız' dediği sürece çıkartamazlar.'' dedi.























