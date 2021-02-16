Gündem Batman ve Aydın HDP binalarından Öcalan posterleri ile PKK paçavraları çıktı
POLİTİKA

Batman ve Aydın HDP binalarından Öcalan posterleri ile PKK paçavraları çıktı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aramaların yapıldığı Aydın ve Batman HDP il binalarında PKK paçavraları, terörist elebaşı Öcalan posterleri ve örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Aramalarda örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ele geçirildi.
Aramalarda örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ele geçirildi.

PKK terör örgütüne yönelik 40 ilde düzenlenen operasyon kapsamında PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (özgür kadın hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle HDP Aydın il binasında arama yapıldı.

Aramada, çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ile PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar bulundu.

Batman HDP il ve merkez ilçe binalarında da çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler, terör örgütü mensuplarının afiş ve fotoğrafları ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

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