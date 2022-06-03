Batman'da husumetli aileler arasında silahlı çatışma: Üç kişi hayatını kaybetti

SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu: O dönemde büyük tasarruflara imza attım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, genel müdürü olduğu SSK'nın kendi döneminde 'batmadığını' öne sürdü. Görev yaptığı 7 yılda yaklaşık 7 kat bütçe açığı oluşmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım.' diye konuştu.