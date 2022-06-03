Gündem Batmanda husumetli aileler arasında silahlı çatışma Üç kişi hayatını kaybetti
BATMAN

Batman'da husumetli aileler arasında silahlı çatışma: Üç kişi hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Batmanda husumetli aileler arasında silahlı çatışma: Üç kişi hayatını kaybetti
Batman'da husumetli aileler arasında silahlı kavga

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde meydana geldi.

Husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Emlakçıların sahte ilan oyunu: Olmayan evleri satıyorlar
EKONOMİ
Emlakçıların sahte ilan oyunu: Olmayan evleri satıyorlar

EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek
HAYAT
EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek

O sanıklar daha az ceza aldı
GÜNDEM
O sanıklar daha az ceza aldı
Üç kişi hayatını kaybetti

Üç kişi hayatını kaybetti

Husumetli aileler arasındaki kavgada kan aktı.
Süper Lige yükselen son takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen
son takım belli oldu

İstanbulspor, Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.
HDKya yönelikdev operasyon

HDK'ya yönelik
dev operasyon

HDP'li ​dört il başkanı hakkında da gözaltı kararı var.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Ankara Valiliği sel baskınlarına karşı uyardı.

​Suriye Milli Ordusu harekat için son hazırlıklarını yapıyor.
Artık yeter

Artık yeter

"Daha ne kadar katliamı kabul etmeye hazırız? Kaç masum Amerikalı daha hayatını kaybetmeli?"
ABD dehşeti yaşıyor

ABD dehşeti yaşıyor

​Cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırı sonrası çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi.
YÖK'te görev değişikliği

YÖK'te görev değişikliği

​6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.
Türkiye bize sahip çıktı

Türkiye bize sahip çıktı

Gazian​tep'te tekmelenen Suriyeli Leyla Daas Hacco taburcu edildi.
Avustralya'nın ilk Müslüman bakanları

Avustralya'nın ilk Müslüman bakanları

​Kur'an'a el basıp yemin ettiler.
'Maceracı' oldu

'Maceracı' oldu

​Kılıçdaroğlu 4 gün içinde 'Mavi Vatan' konusunda 2 zıt açıklama yaptı.
Ağacın hikayesi böyle bitmesin

Ağacın hikayesi böyle bitmesin

​Emine Erdoğan, Dünya Ortak Evimiz adlı kitapta kendi çevre hikayesini kaleme aldı.
Gülen’in yeğeni firarda

Gülen’in yeğeni firarda

​Adli kontrol şartlarını ihlal etti, yakalama kararı çıkarıldı.
Sıla-i rahim iyiliktir

Sıla-i rahim iyiliktir

​İslam dini akrabalarla iletişim kurulmasına büyük önem verir.
Luhanks da düşmek üzere

Luhanks da düşmek üzere

​Ruslar Donbas'ın en kritik şehri Severodonetsk'i ele geçirdi.
Enflasyon tüm ülkelerin sorunu

Enflasyon tüm ülkelerin sorunu

​Z Raporu'nun Haziran 2022 sayısı bayilerde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.