Batman
Batman'da otomobil refüje çarptı: 2 kişi yaralandı

Batman'da otomobil refüje çarptı: 2 kişi yaralandı

Batman'da refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Batman-Mardin kara yolu Suçeken köyü mevkisinde Ömer Faruk H. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil alev almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve Hüseyin E. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.






