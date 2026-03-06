Silivri'de kamyonla otomobil çarpıştı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 ALT 909 plakalı otomobil ile 34 YR 7774 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil kısa sürede alev aldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.