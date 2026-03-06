Yeni Şafak
Silivri'de kamyonla otomobil çarpıştı

15:236/03/2026, пятница
DHA
İstanbul Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil alev alev yandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 ALT 909 plakalı otomobil ile 34 YR 7774 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil kısa sürede alev aldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.








#İstanbul
#Silivri
#kaza
