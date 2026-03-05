İzmir’de bir sürücü drift atarken kaza yaptı

Olay, Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü yolda drift yaparak ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra kontrolü kaybeden sürücü, kapalı durumdaki bir iş yerinin kepengine çarparak aracıyla bölgeden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle plakasını düşürdüğünü fark eden sürücü, bir süre sonra kaza yaptığı yere geri döndü. Yerdeki plakasını alan şahıs yeniden gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.