Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Otomobille çarpışan kamyonet elektrik trafosunun duvarını yıktı

Otomobille çarpışan kamyonet elektrik trafosunun duvarını yıktı

15:516/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Iğdır
Iğdır

Iğdır’da otomobille çarpışan kamyonet, elektrik trafosunun duvarını yıktı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Melekli beldesi girişinde İlham Aliyev Caddesi ile Nahçıvan kara yolu kesişiminde meydana geldi. Yusuf Demir yönetimindeki 06 DCK 37 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mukaddes Temirak’ın kullandığı 35 AT 3362 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan kamyon, yolun sağındaki elektrik trafosunun duvarına çarpıp yıktı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.






#Iğdır
#kamyonet
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!