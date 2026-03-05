Yeni Şafak
Direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

Direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

18:145/03/2026, Perşembe
IHA
Kontrolden çıkan kamyonet PTT şubesine çarparak durabildi.
Kontrolden çıkan kamyonet PTT şubesine çarparak durabildi.

Burdur’un Karamanlı ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç iki otomobile ve PTT şubesine çarparken sürücü Nuri Pastav hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle seyir halindeyken sürücü Nuri Pastav fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyonet, ilk olarak park halindeki 15 KB 888 plakalı Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu’na ait makam aracına ardından park halindeki 15 KA 257 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan kamyonet daha sonrasında Karamanlı PTT Şubesine çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen kamyonet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



