Burdur’da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber

Öte yandan sürücüye ’dur’ ihtarına uymamak suçundan 200 bin TL, ters şeritte seyretmekten 90 bin TL, plakayı gizlemekten 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, ruhsat sahibine 40 bin TL, kask takmamaktan ise 5 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Kazaya karışan motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.



