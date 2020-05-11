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Gündem Batmanda PKKya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
BATMAN

Batman'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Batman'da, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi
Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer Operasyonu kapsamında 2 sığınak tespit edildi.

DHA
Batman'da PKK'nın mühimmatları ele geçirildi.

Yere gömülü plastik bidonlarda saklamışlar

Sığınak ve yere gömülü halde plastik bidonlar içerisinde uzun namlulu silah, 330 fişek, 5 kilogramlık kap içerisine hazırlanmış amonyum nitratlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, elektrik kablosu, 2 telsiz, verici, 3 saat, 3 elektrikli fünye, fitil, akım ölçer, 10 pil ve anahtar düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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