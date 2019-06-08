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Batman'da 'sarıkız' tedirginliği: Geceleri ortaya çıkıyor - Batman haber

Batman'da 'sarıkız' tedirginliği: Geceleri ortaya çıkıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte, halk arasında 'sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Haber Merkezi IHA
Sarıkız örümceği
Sarıkız örümceği

Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümcekler Yenimahalle ve Bahçelievler mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası olmaya başladı.

Hemen hemen her gece evlerinde iki, üç tane gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri korkudan kapı ve pencerelerini açamadıklarını ve çocuklarını dışarıya çıkartamadıklarını söyledi.

Geceleri ortaya çıkıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan ve sarıkız örümceği olarak bilinen böceklerin zehri ve ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka doktora başvurmasını isterken, vatandaşlar ise bu durumdan dolayı tedirgin olduklarını kaydetti.

Geceleri görülen örümcek Yenimahalle ile birlikte Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin de korkulu rüyası haline geldi.

Kapı önünde korkudan oturamadıklarını dile getiren Bahçelievler Mahallesi sakinleri, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyerek önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, örümceklerin özellikle çocuklara zarar verebileceğini belirterek ilaçlama yapılmasını istedi.

Kayseri'de de görüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Belsin Anafartalar Mahallesi'ndeki İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda geçtiğimiz günlerde akşam gezenler, 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümceği görülmüştü.

Parktaki çimler üzerinde görülen 3 örümcek, paniğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümcekleri, çevrede endişeye neden oldu.

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