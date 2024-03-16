BAU ve Zorlu PSM iş birliğiyle 'PSM Akademi Sahne Teknisyenliği Programı' başlıyor

PSM Akademi Sahne Teknisyenliği Programı 4 Mayıs’ta başlayacak ve 51 saat sürecek.

Eğitim sonunda katılımcılar, sahne teknolojileri hakkında temel düzeyde bilgi ve donanıma sahip olacak, sahnelerdeki ses, ışık ve görüntü sistemlerini kurmayı ve kullanmayı öğrenecek.