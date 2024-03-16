BAU ve Zorlu PSM iş birliğiyle 'PSM Akademi Sahne Teknisyenliği Programı' başlıyor

PSM Akademi Sahne Teknisyenliği Programı 4 Mayıs’ta başlayacak ve 51 saat sürecek.
Eğitim sonunda katılımcılar, sahne teknolojileri hakkında temel düzeyde bilgi ve donanıma sahip olacak, sahnelerdeki ses, ışık ve görüntü sistemlerini kurmayı ve kullanmayı öğrenecek.
Sertifika almaya hak kazananlar sahnede gerçekleşen etkinliklerde ve teknik branşlarda “Başlangıç Seviyesi Teknisyen” olarak çalışabilecek.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova’nın katılacağı proje lansman toplantısı ve imza töreninde sizleri de aramızda görmek isteriz.
- Yer: Zorlu PSM - touché by N Kolay
- Levazım, Zorlu Center, Levazım Mah. Koru Sok. No:2/PSM/70, Koru Sok., Beşiktaş/İstanbul
- Tarih: 19 Mart 2024 (Salı)
- Saat:10.45