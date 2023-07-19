Bayilerin elden para alma oyunu deşifre oldu

Adana’da yaşayan Selim Akyüz (36), kendisi gibi birçok mağdurun olduğunu söyledi.
Adana’da yaşayan Selim Akyüz (36), engelli annesi Besna (50) adına geçtiğimiz aylarda sıfır bir otomobil almak istedi. Bir süre araştırma yapan Akyüz, KİA marka bir otomobil almaya karar verdi.
Bunun üzerine merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hasan Kavi KİA bayine giden Akyüz, burada beğendiği araç için 600 bin TL’ye anlaştı. Ancak iddiaya göre bayi, paranın 60 bin lirasını elden istedi. Bu duruma anlam veremeyen adam, sıfır otomobilini almak için bayiye elden 60 bin lira ödeme yaptı ancak bu durumu da kayıt altına aldı.
Haziran ayında otomobilini alan Akyüz, paranın kalan 540 bin lirasını da banka üzerinden bayiye gönderdi.
Fatura 538 bin liralık kesildi
Bu duruma şüphelenen adam, markanın Türkiye distribütörlüğüne ulaştı ancak oradan da, ‘Bayilerin satış politikalarına karışamayız’ yanıtıyla karşılaştı. Daha sonra CİMER’e ve Ticaret Bakanlığı’na yazan Selim Akyüz, yaptığı araştırmada kendisi gibi birçok mağdurunda olduğunu öğrendiğini belirtti.