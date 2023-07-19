Bayilerin elden para alma oyunu deşifre oldu

“Engelli annemiz adına bin bir emekle para biriktirip sıfır otomobil satın aldık. Paranın 60 bin lirasını ben elden ödedim. Otomobilin devri bizim üstümüze geçince ben gidip paramın makbuzunu istedim. Ancak bayideki görevliler bana, ‘biz onu veremeyiz, aksesuar yaptık’ dediler. Bayinin müdürüne gittim görüştüm o da ‘biz senden para almadık’ dedi. Videoyu göstermeme rağmen bana yardımcı olmadı. CİMER’e ve Ticaret Bakanlığı’na yazdım”