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EĞİTİM

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Bayraktar bir kampanya başlatarak TEKNOFEST paydaşlarının da kampanyaya destek vermesini umut ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Bayraktar açıklamasında şöyle konuştu:

"Hep birlikte el ele vereceğiz"


"Eylül TEKNOFEST ayı ve bu hafta TEKNOFEST haftası. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor.

Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var.

Selçuk Bayraktar duyurdu: BAYKAR'dan 5 bin öğrenciye tablet bilgisayar hediyesi
OYNAT 01:09
Selçuk Bayraktar duyurdu: BAYKAR'dan 5 bin öğrenciye tablet bilgisayar hediyesi
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için BAYKAR olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Bayraktar videolu paylaşımında, 'Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla..' ifadelerini kullandı.


İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için...

Teknofest paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik.

Biz, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır.

Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız."

"Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık"


Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı: "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz."

Bilgisayarlar ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.

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