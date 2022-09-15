BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ASELSAN'ın bünyesinde bulunan liyakatli personellerin gönderildiğini iddia etti.

Kılıç, "Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

BAYKAR'A KÖSTEK DEMİRTAŞ'A DESTEK

Açıklamalarıyla büyük tepki çeken Kılıç'ın, 2020 yılında HDP'nin terör iltisakı nedeniyle tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile birlikte kamera karşısına geçen Kılıç'ın, dayanışma çağrısında bulunduğu görüldü.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Öte yandan, Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar'dan Baykar'ı hedef alan Kılıç'a ve Cumhuriyet'e tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Bu zihniyet bu kez başaramayacak" dedi.

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Selçuk Bayraktar ise "PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza takoz hatta mayın döşeyin. Son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

GÜNDEM CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın 'Baykar' yalanına Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan cevap geldi: PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor