Gündem BAYKARı hedef alan CHPli vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı
POLİTİKA

BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı

ASELSAN ve BAYKAR'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, HDP'nin terör iltisakı nedeniyle tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Cezaevi önünde video da çeken Kılıç'ın dayanışma çağrısı yaptığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​BAYKARı hedef alan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıçın Selahattin Demirtaş için destek çağırısı yaptığı ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi.

Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ASELSAN'ın bünyesinde bulunan liyakatli personellerin gönderildiğini iddia etti.

Kılıç, "Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

BAYKAR'A KÖSTEK DEMİRTAŞ'A DESTEK

Açıklamalarıyla büyük tepki çeken Kılıç'ın, 2020 yılında HDP'nin terör iltisakı nedeniyle tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile birlikte kamera karşısına geçen Kılıç'ın, dayanışma çağrısında bulunduğu görüldü.

CHP'li vekiller Sevda Erdan Kılıç ve Ali Haydar Hakverdi, Demirtaş'ı ziyaret etti
OYNAT 01:25
CHP'li vekiller Sevda Erdan Kılıç ve Ali Haydar Hakverdi, Demirtaş'ı ziyaret etti
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, terör davalarından tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevinde ziyaret ederek destek ve dayanışma mesajı paylaştılar.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Öte yandan, Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar'dan Baykar'ı hedef alan Kılıç'a ve Cumhuriyet'e tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Bu zihniyet bu kez başaramayacak" dedi.

Selçuk Bayraktar ise "PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza takoz hatta mayın döşeyin. Son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

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