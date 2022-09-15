Gündem CHPli Sevda Erdan Kılıçın Baykar yalanına Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktardan cevap geldi PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor
POLİTİKA

CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın 'Baykar' yalanına Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan cevap geldi: PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan CHP'li Sevda Erdan Kılıç, ASELSAN'ın bünyesinde bulunan liyakatli personellerin gönderildiğini iddia etti. Kılıç, "Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar'dan Baykar'ı hedef alan Kılıç'a ve Cumhuriyet'e tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Bu zihniyet bu kez başaramayacak" dedi. Selçuk Bayraktar ise "PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza takoz hatta mayın döşeyin. Son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Sevda Erdan Kılıçın Baykar yalanına Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktardan cevap geldi: PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor
Selçuk Bayraktar-Haluk Bayraktar

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Cumhuriyet'in CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç'ın ASELSAN iddialarına yer verdiği haberine tepki gösterdi.

HALUK BAYRAKTAR: BU ZİHNİYET BAŞARAMAYACAK

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "ASELSAN’ın liyakatli personelleri gönderilerek kurumun içi boşaltılıyor. Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" ifadelerinin yer aldığı habere şu sözlerle cevap verdi:

"Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun.

Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!"

SELÇUK BAYRAKTAR: BİRİLERİ SADECE İFTİRA PEŞİNDE

Cumhuriyet'in haberine Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da tepki geldi. Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde.

Pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor.

İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin.

Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!"

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