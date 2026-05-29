Bayram dönüş trafiğine düzenleme: Ağır vasıtaların İstanbul'a geçişi yasaklandı

Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı yeni tedbir aldı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul istikametine seyredecek kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli güzergahlarda trafiğe çıkışına geçici süreyle izin verilmeyecek.
Valilik tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla karar alındığı belirtildi.
Ağır vasıtaların geçişi yasaklandı
Kısıtlama uygulanacak yollar şu şekilde açıklandı:
Ancak yaş sebze-meyve, canlı hayvan, süt ürünleri, ilaç, akaryakıt ve benzeri temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçların zorunlu durumlarda istisnai olarak geçişine izin verileceği bildirildi.
Valilik açıklamasında, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve belirtilen tarihlerde alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.