Bayram dönüş trafiğine düzenleme: Ağır vasıtaların İstanbul'a geçişi yasaklandı

12:33 29/05/2026, Cuma
Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili döneminde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı yeni bir düzenlemeye gitti.
Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı yeni tedbir aldı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul istikametine seyredecek kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli güzergahlarda trafiğe çıkışına geçici süreyle izin verilmeyecek.

Valilik tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla karar alındığı belirtildi.

Ağır vasıtaların geçişi yasaklandı
Buna göre;
30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’ten başlayarak 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar bazı ana arterlerde ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı.

Kısıtlama uygulanacak yollar şu şekilde açıklandı:

O-4 Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar,
D-100 Devlet Karayolu Karabük il sınırından Düzce il sınırına kadar,
D-750 Devlet Karayolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar.

Ancak yaş sebze-meyve, canlı hayvan, süt ürünleri, ilaç, akaryakıt ve benzeri temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçların zorunlu durumlarda istisnai olarak geçişine izin verileceği bildirildi.

Valilik açıklamasında, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve belirtilen tarihlerde alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.




