Bayram dönüş trafiğine düzenleme: Ağır vasıtaların İstanbul'a geçişi yasaklandı

Valilik tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla karar alındığı belirtildi.

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’ten başlayarak 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar bazı ana arterlerde ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı.

Buna göre;

Kısıtlama uygulanacak yollar şu şekilde açıklandı:

O-4 Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar,

D-100 Devlet Karayolu Karabük il sınırından Düzce il sınırına kadar,

D-750 Devlet Karayolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar.

Ancak yaş sebze-meyve, canlı hayvan, süt ürünleri, ilaç, akaryakıt ve benzeri temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçların zorunlu durumlarda istisnai olarak geçişine izin verileceği bildirildi.