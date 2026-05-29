Tuzla'da trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

10:2929/05/2026, Cuma
Şehit Aydın Üyenarık, 11 Kasım 2025'te trafik kazası geçirmişti
Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu.

Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.


