Şikayete gelen müşteriyi göğsünden bıçakladı: Saldırgan kasiyer adli kontrol şartıyla serbest

Başakşehir'de Ş.O. ile market çalışanı arasında ürün değişimi nedeniyle tartışma yaşandı. Bunun üzerine ertesi gün markete giden Ş.O.'nün eşi Halit Oybayi market çalışanı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bu sırada Halit Orbayi'nin kardeşi Said Orbayi de çalışana silah doğrulttu. Saldırıda ağabey ve kardeş yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına aile tepki gösterdi. Kavgayı ayırmak isterken yaralandığını belirten Said Orbayi "Marketin içerisinden bir bağırma sesi geldi, kardeşim dışarıya çıktı. Ben oğlumu hemen arabaya bıraktım. Kasiyerin gözü dönmüş bir şekilde kardeşime bıçakları savurduğunu gördüm. Can havliyle kardeşime yetişmeye çalıştım. Ruhsatlı silahımı çekmek zorunda kaldım. Tamamen kendimi ve kardeşimi korumak amacıyla yaptım. Ateşlemedim" dedi.

Olay, 22 Mayıs günü Bahçeşehir 2'nci Kısım Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Ş.O. daha önce yanlış verildiğini öne sürdüğü ürünü değiştirmek için markete gitti. Bunun üzerine Ş.O. ile market çalışanı arasında tartışma çıktı. Market çalışanının, eşi Ş.O. ile çocuğuna tepki göstermesinin ardından olaydan 1 gün sonra markete giden Halit Orbayi yaşananlara ilişkin market yetkililerine şikayette bulunmak istediği sırada market çalışanının bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sırasında Halit Orbayi'nin yanında bulunan kardeşi Said Orbayi'de saldırıya müdahale etmek isterken kolundan ve bacağından yaralandı. Göğsünden bıçaklanan Halit Orbayi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anı kamerada

Marketin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, market çalışanın Halit Orbayi'ye elinde bıçakla koşarak saldırması ve bunun üzerine silah çeken Said Orbayi ile abisi Halit Orbayi'nin bıçaklandığı anlar yer aldı.

Şüpheli serbest bırakıldı

Olayın ardından çalışma başlatan polkis ekipleri market çalışanını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Yengem yanlış bir ürünü değiştirme talebinde bulunuyor"

Yaralanan Halit Orbayi’nin kardeşi Mustafa Orbayi, "Hastanede şu anda ağır yaralı yatan abim. 22 Mayıs tarihinde yengem 5 yaşında ve 8 yaşındaki çocuklarıyla beraber, 5 yıldır bulundukları yerde sürekli alışveriş yaptıkları markette, alışveriş yapmak maksadıyla mağazaya gidiyorlar. Mağazada daha önce kasiyerin vermiş olduğu yanlış bir ürünü değiştirme talebinde bulunuyor. Fakat bu talepten sonra fevri bir tepkiyle karşılaşıyor. 'Burada yazıyor görmüyor musunuz, kör müsünüz?' gibi bir tavırla karşılaşıyor. Ve o esnada saldırgan çocukların üzerine de aynı şekilde tepkiler vermeye devam ediyor. Çocuklar tabii korkunca yengem mağazadan uzaklaşıyor. Mağazadan uzaklaşınca eve gidiyorlar. Akşam abim geldikten sonra çocuklar korkuyla abime bu olayı anlatıyorlar. O esnada çocuklar abime olayı anlatıyorlar" dedi.

"25 santim uzunluğunda bir bıçak alarak abimin üstüne hücum etti"

Kavgayı ayırmak isterken yaralanan Said Orbayi ise, "Olaydan bir sonra ki gün, yani olay gününün olduğu gün abim sabah babamlara gitmek için evinden çıkıyor. Evlerinin altında olduğu için market, markete uğruyor ve yetkili kişilere şikayette bulunmak üzere oraya gidiyor. Yetkili kişilere şikayette bulunacağını söylüyor ve o şikayeti beklerken saldırgan içeriye giriyor. Şikayet edildiğini anlayınca bu defa abimle sözlü bir münakaşaya giriyor. Tabii ki abim orada kavga içinde gitmediği, niyetinde olmadığı, üzerinde herhangi bir kesici veya darbedici hiçbir unsur bulundurmuyor. Kavga etme suretinde gitmediği göstergesi zaten. Bu esnada, saldırgan şikayet edildiğini anlayınca abime karşı bir sözlü münakaşada bulunuyorlar. Sonra saldırgan, abime 'Dışarıda beni bekle' diye tehditler savuruyor. O esnada hızlıca gidip üstünü değiştirip 20-25 santim uzunluğunda bir bıçak alarak abimin üstüne, videoda görüldüğü gibi hücum ediyor. Hücum ederken göğsüne bir bıçak darbesi saplıyor. Şu anda akciğerinde bir sönme mevcut, kaburgası kırık. Aldığı darbe neticesinde 15-20 santim kadar içeriye doğru, iç organlarına doğru bir darbesi mevcut. Hayati riski devam ediyor. Biz adalet istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Bu yanlışlıktan dönülmesini bekliyoruz. Biz bayram hazırlığında olan bir aileyiz. Bayram sevincini yaşarken şimdi 3 tane çocuk babası olan adam hastanede yatıyor, hayat mücadelesi veriyor. Videoda görüldüğü gibi saldırganın ölüm maksadıyla geldiğini görüyorsunuzdur. Bu, ölüm maksadıyla gelen bir kişi, herkese her an zarar verebilecek bir psikolojiye sahip bir kişidir. Bugün insanı rahatça öldürme maksadıyla kalkan bir insan, karşısındakinin çocuk olduğuna da bakmaksızın aynı öfkeyle saldırabilir" dedi.

"Kardeşimin göğsüne bir bıçak darbesi salladığını gördüm"

Said Orbayi, "23 Mayıs tarihinde 2 yaşındaki oğlumla beraber kardeşimi evinden almaya gittim. Kardeşimin evinin altında bulunan markette kardeşim alışveriş yapıyordu. Ben de 2 yaşındaki oğlumla beraber marketin önünde beklerken onu, oğlumla beraber oyun oynuyordum. Sonra marketin içerisinden bir bağırma sesi geldi, kardeşim dışarıya çıktı. Kardeşim dışarıya çıkınca ben oğlumu hemen arabaya geri bıraktım. Geri bıraktıktan sonra market çalışanının, kasiyerin gözü dönmüş bir şekilde kardeşime bıçakları savurduğunu gördüm. Can havliyle kardeşime yetişmeye çalıştım, kardeşimin yanına gittim. Kardeşimin yanına gittiğim esnada kardeşimin göğsüne bir bıçak darbesi salladığını gördüm. Sonra ikinci bıçak darbesini bana doğru salladı, göğsüme doğru salladı. Ben göğsüme gelen bıçak darbesini savurabilmek için kolumla göğsümü siper ettim ve kolumdan da ciddi derecede yaralandım" dedi.





"Ruhsatlı silahımı çekmek zorunda kaldım"

Said Orbayi, "Meşru müdafaa hakkım olmasına rağmen ben bir iş insanıyım. Sanayiciyim, üreticiyim, yüzlerce kişiye istihdam sağlıyorum. Ruhsatlı silahımı çekmek zorunda kaldım. Tamamen kendimi ve kardeşimi korumak amacıyla. Karşı tarafı da caydırmak amacıyla. Ateşlemedim. Ben eğer ki silahımı kullanmak isteseydim birçok noktada caniyi yaralayabilirdim. Niyetim kimsenin canına kastetmek değildi. Sadece amacım caydırmaktı ki keza da öyle oldu. Silahı gören cani elindeki gardı düştü. Gardı düşünce ben onu derdest ettikten sonra silahımı tekrardan belime koydum. Ama halen cani elindeki silahı bırakmıyordu. Bıçağı bırakmıyordu, halen bize saldırmaya başladı ve ben onu yerdeyken derdest etmeye çalışırken bacağıma da bir darbe aldım, bacağımdan da yaralandım. Sonra kardeşimin ağır yaralı olduğunu gördükten sonra kendi imkanlarımla kardeşim kan kaybından ölmesin diye kardeşimi hastaneye kendim götürdüm. Kaburgasında kırık var, akciğerinde sönme var. Hayati tehlikesi daha devam etmekte. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması. Çünkü bu cani çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yargıya da güveniyorum. Adalete inanıyorum, yargıya güveniyoruz. Derdimiz sadece adaletin tecelli etmesidir. Böyle cani kişilerin toplum içerisinde olmaması gerekiyor. Malum önümüz bayram. Bizim bayram sevinci yaşamamız gerekirken şu anda hastanede canımız acı, canımızla uğraşıyoruz. Sadece tek amacımız adaletin yerini bulması. 3 çocuk babası, 3 çocuk babası kardeşim hastanede canıyla uğraşıyor" diye konuştu.





"Müvekkili ölümcül bir şekilde yaralamıştır"

Ailenin avukatı Muhammed Taha Özdemir, "Müvekkilimiz, bir markette yaşanan iade tartışması sebebiyle şikayette bulunmak amacıyla söz konusu markete doğru gitmiş. Burada mağaza yetkilileriyle görüşmüş. O esnada şüpheli mağazada bulunmamaktadır. Bölge müdürü beklendiği esnada olaya ilişkin, şüpheli şahıs markete girmiş ve şikayet edildiğini öğrendiği için bir hışımla müvekkille tartışmaya girişmiş. Bunun üzerine müvekkilin dışarıda beklemesini söyleyerek onu dışarıya çıkartmış. Müvekkil tabii arkasından böyle bir hamle yapılacağını düşünmeksizin dışarı çıktığı esnada, bir hışımla içeriden aldığı bıçağı müvekkilin göğüs bölgesine geçirmiştir. Bu suretle müvekkili ölümcül bir şekilde yaralamıştır" dedi.





"Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı"

Avukat Özdemir, "Sonrasında dışarıda beklemekte olan müvekkilimizin ağabeyi bu saldırıyı görüp içeriye müdahale etmeye girmiş ve kendisi de ne yazık ki kolundan ağır bir bıçak darbesi yemiştir. Bunun üzerine ruhsatlı silahını çıkartarak saldırganın gardını düşürmek amaçlı silahını göstermiş ve saldırgan bu şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Göğsünden bıçaklanmış olan müvekkilimizin hayati tehlikesi bulunmakta olup durum hala ciddiyetini korumaktadır. Ne yazık ki Sulh Ceza Hakimliğince bu şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup şu an toplumda rahatça dolaşmaktadır ve müvekkillerimiz bu durumdan endişe duymaktadır. Bizler gerekli itirazlarımızı zaten savcılığa bildirdik ve ivedilikle bu şahsın yakalanarak tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.











