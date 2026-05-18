Uçakta akılalmaz anlar: Yolcu, hostesi ısırınca rota değiştirildi

Saldırgan adam kısa süre içinde gözaltına alındı.

Melbourne-Dallas seferini yapan Qantas uçağı, bir yolcunun kabin görevlisini ısırması sonucu rota değiştirerek Tahiti’ye acil iniş yaptı. Saldırgan adam kısa süre içinde gözaltına alınırken, havayolu şirketi şahsa süresiz uçuş yasağı getirdi.

Avustralya’nın Melbourne kentinden ABD’nin Dallas şehrine gitmek üzere havalanan Qantas’a ait yolcu uçağı, uçakta yaşanan olay nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. QF21 sefer sayılı uçak, cuma günü yerel saatle 14.30’da kalkış yaptıktan yaklaşık yedi saat sonra Tahiti’nin başkenti Papeete’ye acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCU, HOSTESİ ISIRINCA ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Qantas tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun rahatsız edici davranışlar sergilediği ve bir hostesi ısırdığı iddiası üzerine mürettebatın müdahalede bulunduğu belirtildi. Olay sırasında bazı yolcuların da kabin ekibine destek verdiği aktarıldı.

Uçak Papeete Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra yetkililer tarafından karşılanırken, şüpheli yolcu gözaltına alındı. Qantas, söz konusu kişiye hem kendi uçuşlarında hem de Jetstar seferlerinde geçerli olmak üzere süresiz uçuş yasağı uygulandığını açıkladı.

Yakıt ikmalinin ardından uçak yaklaşık 35 dakika sonra yeniden havalanarak Dallas yolculuğuna devam etti ve cumartesi sabahı varış noktasına ulaştı. Qantas sözcüsü, yolcu ve mürettebat güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek uçuşlarda tehditkâr ve taşkın davranışlara tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.



