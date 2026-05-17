Otobüs biletinde 12 saat kala tam iade

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yurt çapında hava ve kara yolu ulaşımına yoğun talep yaşanıyor. Mega Kent İstanbul'da ise otobüs biletleri tükendi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listesinin dolduğunu, ek seferlerin satışına başladıklarını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı'nın kendilerine 15 Mayıs ile 2 Haziran arası için ek sefer izni verdiğini kaydeden Özcan, geçen bayramda sefer sayılarının 1200-1300 seviyelerini bulamadığını ancak bu tatil döneminde büyük yoğunluk yaşandığını söyledi. Özcan, "Bu bayramda 1.800 seviyelerini bulma umudu içindeyiz. Bu bayram sektöre nefes aldıracak. Yaz sezonu geliyor. Bu yaz sezonundan dolayı da işler açılacak. Çünkü millet kış boyunca kapalı evlerde kaldığı için artık sıkıldı. Memleketlerine, köylerine ve tatillerine gidecekler" ifadelerini kullandı.

ZAM İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bayram öncesi bilet fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki iddiaların vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını belirten Özcan, şöyle devam etti: "Diyelim ki İstanbul-Ankara hattına 1000 lira fiyat alındıysa, firma bunun yüzde 30 aşağısına bilet kesebilir ama üstüne çıkamaz. Yolcu yoğunluğu az olduğunda 700 liraya satılan bilet, yoğunluk olunca 800-900 liraya çıkınca vatandaş zam yapıldı sanıyor. Halbuki ana fiyat zaten 1.000 lira. Eğer firma belirlenen fiyatın üstüne çıkarsa Ulaştırma Bakanlığı ciddi ceza yazar. Bu bayramda da günü dolan firmalar Ulaştırma Bakanlığına müracaat edip fiyat teklifi aldı. Ulaştırma Bakanı'na da teşekkür ediyoruz. Yüzde 30 zam verdi. 1000 liraya giden Ankara yolcusu bundan sonra 1.300 liraya gidecek. Bu yüzde 30'luk artış 3 ayda bir alınan fiyat tarifesidir, bayramla ilgisi yoktur."

ONLINE SATIŞLARDAKİ KOMİSYONA DİKKAT

Özcan, çevrim içi sistemlerde yüzde 10-15 arasında komisyon alındığını aktararak, "Bir telefondan bilet satılıyor ama büyük komisyon kesiliyor. Yazıhaneler bu yüzden kapanıyor" dedi. Çevrim içi bilet sistemine yönelik düzenleme yapılması gerektiğini savunan Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5-6 seviyelerine çekilmesinin sektör açısından daha sürdürülebilir olacağını kaydetti. Özcan, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında otobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesini talep ettiklerini belirterek, Yavuz Sultan Selim kullanmak zorunda kalan araçların günde yüzlerce kilometre fazla yol yaptığını kaydetti.

12 SAAT KALANA KADAR BİLETE TAM İADE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi. Bakanlıkça hazırlanan, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Uraloğlu, yönetmeliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeyle sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini aktardı. Uraloğlu, yapılan düzenlemelerle birlikte, kara yolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılacağını ve sektörde uygulama birliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Kupa finali için Trabzon-Antalya hattına ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla SunExpress Ziraat Türkiye Kupası Finali için Trabzon ile Antalya arasında karşılıklı ek seferler düzenleyecek. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor ile Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzonlu taraftarlar için ek uçak seferleri planlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatı doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında SunExpress tarafından Trabzon ile Antalya arasında karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Planlamaya göre 22 Mayıs Cuma günü Antalya’dan Trabzon’a ve Trabzon’dan Antalya’ya karşılıklı sefer gerçekleştirilecek.















