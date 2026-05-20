Cani kaçamayınca kendini de öldürdü

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayıp kaçan Metin Öztürk sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti.
ÖNÜNE GELENİ ÖLDÜRDÜ
Kan donduran olay önceki gün 13.50 sıralarında yaşandı. Çamlıyayla'da yaşayan Metin Öztürk, Darıpınarı Mahallesi'nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i (32) tabancayla öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Tarsus ilçesinde bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk, lokanta sahibi Sabri Pan (30) ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan’ ı (18) da öldürdü. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen Abdullah Koca (50), TIR şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan Yusuf Oktay’ı da (16) öldürüp 8 kişiyi de yaraladı.
HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA
Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Öztürk'ün otomobili gece saatlerinde Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu. Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekât ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı. Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk, tabancasıyla yaşamına son verdi.
Valilik, saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR
- Öztürk’ün saldırılarında hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Öztürk’ün eski eşi Arzu Özden ile Ahmet Ercan, Sabri Pan, Yunus Emre Oktay ve Abdullah Koca'nın cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana ve Mersin milletvekilleri de katıldı. Törende üzüntü yaşayan aileler, gözyaşı döktü. Tarsus Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenazeleri götürüldükleri köylerinde toprağa verildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Gökay Selfioğlu'nun naaşının ise Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.