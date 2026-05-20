Cani kaçamayınca kendini de öldürdü

Öztürk’ün saldırılarında hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Öztürk’ün eski eşi Arzu Özden ile Ahmet Ercan, Sabri Pan, Yunus Emre Oktay ve Abdullah Koca'nın cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana ve Mersin milletvekilleri de katıldı. Törende üzüntü yaşayan aileler, gözyaşı döktü. Tarsus Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenazeleri götürüldükleri köylerinde toprağa verildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Gökay Selfioğlu'nun naaşının ise Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.