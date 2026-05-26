Şehit babası evladının kabri başında: '30 sene geçti ama kolay geçmedi'

"30 sene geçti ama dün gibi"





1996 yılında Tunceli’de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen’in mezarı başında dua eden babası Ali Rıza Dikmen, evladının şehadetinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Oğlunun 14 Eylül 1996’da şehit olduğunu belirten Dikmen, "14 Eylül 1996’da oğlum şehit oldu ama dün gibi. 30 sene geçti ama kolay geçmedi. Tunceli’de Ovacık’ta görev yapıyordu, çatışma sırasında şehit oldu" dedi.