Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Şehit babası evladının kabri başında: '30 sene geçti ama kolay geçmedi'

Şehit babası evladının kabri başında: '30 sene geçti ama kolay geçmedi'

18:0426/05/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Antalya’da Kurban Bayramı arefesinde Uncalı Mezarlığı’ndaki şehitlikte duygu dolu anlar yaşandı. Bayram öncesi şehit yakınları, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. 1996 yılında Tunceli’de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen’in babası Ali Rıza Dikmen, oğlunun mezarı başında, "30 sene geçti ama dün gibi. Kolay geçmedi" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Antalya’da Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar mezarlıklara akın ederken, Uncalı Mezarlığı’ndaki şehitlikte de duygu dolu anlar yaşandı. Şehitliğe gelen aileler, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Bayramı buruk karşılayan şehit yakınları, kabirlerin başında uzun süre vakit geçirdi. Bazı aileler mezar taşlarını temizlerken, bazıları kabirlere çiçek bıraktı.

"30 sene geçti ama dün gibi"


1996 yılında Tunceli’de şehit olan Piyade Er Ömer Dikmen’in mezarı başında dua eden babası Ali Rıza Dikmen, evladının şehadetinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Oğlunun 14 Eylül 1996’da şehit olduğunu belirten Dikmen, "14 Eylül 1996’da oğlum şehit oldu ama dün gibi. 30 sene geçti ama kolay geçmedi. Tunceli’de Ovacık’ta görev yapıyordu, çatışma sırasında şehit oldu" dedi.

#Antalya
#Şehit
#Kurban Bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?