Bayram göçü sürüyor: Trafik yoğunluğu arttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Hayatla yarışılmaz' paylaşımı yaptı. Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın, 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında: 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, Şehiriçi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca yine bayram tatili süresinde ASAYİŞ hizmetleri kapsamında: 210 bin personel 22 bin 800 asayiş ekibi 2 bin 530 motosiklet 417 drone ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak. Yola çıkan sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." dedi.