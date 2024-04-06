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Bayram göçü sürüyor: Trafik yoğunluğu arttı

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu.

13:02 - 6/04/2024 Saturday
IHA
Anadolu Otoyolu Bolu geçişi
Anadolu Otoyolu Bolu geçişi

Dün akşam saatlerinden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor.


Bayram göçünün sürdüğü güzergah üzerinde otoyolun Avşar köyü mevkiinde trafik durma noktasına kadar geliyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde sürücülerin dur-kalk şeklinde ilerlemesi nedeniyle bölge trafik akışı yoğun ve yavaş şekilde ilerliyor.

Bolu geçişi boyunca polis, jandarma ve karayolları ekipleri sık sık devriye atarak, otoyoldaki meydana gelen maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Trafik yoğunluğunun iftar saatinden sonra artması bekleniyor.


Bakan Yerlikaya bayram tedbirlerini açıkladı: Hayatla yarışılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Hayatla yarışılmaz' paylaşımı yaptı. Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın, 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında: 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, Şehiriçi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca yine bayram tatili süresinde ASAYİŞ hizmetleri kapsamında: 210 bin personel 22 bin 800 asayiş ekibi 2 bin 530 motosiklet 417 drone ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak. Yola çıkan sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." dedi.


#Bolu
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