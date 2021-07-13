​Bayram öncesi 119 milyonluk can suyu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Kocaeli’de artık geleneksel hale gelen bayram öncesi ödemeleri devam ediyor. Başkan Büyükakın, Büyükşehir’e iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların 119 milyon TL’lik alacağının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması talimatını verdi.

“Kent halkımızı, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız” diyen Başkan Büyükakın, Kurban Bayramı öncesi 119 milyonluk ödeme yapılacağını kaydetti. Büyükşehir, piyasanın rahatlaması amacıyla zamanından önce ödeme yaparak kente can suyu veriyor. Piyasayı rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi alacaklı esnaf, tüccar ve firmalara 165 milyon TL’lik erken ödeme yapılmıştı.