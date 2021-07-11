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POLİTİKA

Bayram tatili kaç gün olacak: Pazartesi açıklanıyor

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı karara bağlanacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararı duyurması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman açıklanacak?
Bayram tatilinin süresi yarınki toplantıda belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Bayram tatilinin süresi netleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın 15.30'da başlayacak toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

"Millete seslenişte duyuracağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü (9 Temmuz) Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilinin kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında duyuracağım
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilinin kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında duyuracağım

Bayram tatili erken başladı: Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu
FOTOĞRAF 7
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Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın’ın Çine ilçesi oldu.
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Çine Menderes Bulvarı’nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi’ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.
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Aydın’ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu.
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Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.
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İstanbul’dan Marmaris’e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın’ın Çine ilçesinden Muğla’nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi. Vatandaş, “Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine’den Menteşe’ye 2,5 saatte geldim” dedi.
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İzmir’den Dalaman’a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman’a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü” dedi.
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Bayram tatili erken başladı: Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Türkiye'de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla'ya Türkiye'nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var.
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