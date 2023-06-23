Bayram trafiğinde erken saatlerde uzun yola çıkmak riskli

Prof. Dr. Fidan, ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığı bilgisini verdi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Prof. Dr. Fidan, yazılı açıklamasında, uzun süreli yolculuklar için mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılması gerektiğini bildirdi.
Ölümcül trafik kazalarına ilişkin araştırmalarda, yaklaşık 4'te birinin uykusuzluğa bağlı olduğunun ortaya konulduğunu belirten Fidan, şöyle devam etti:
Erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değiştiğini ancak günde 7-8 saat uyumak gerektiğini aktaran Fidan, sağlıklı bir yaşam için tüm uyku evrelerinin tamamlanmasının zorunlu olduğuna işaret etti.
En az 2 saatte bir mola verilmeli
Prof. Dr. Fidan, ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığı bilgisini verdi.
Uykusuzluk ve vardiyalı çalışma gibi gündüz uykuya yol açan diğer uyku bozukluklarında da kaza yapma riskinin yüksek olduğunu bildiren Fidan, şunları kaydetti: