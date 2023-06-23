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Bayram trafiğinde erken saatlerde uzun yola çıkmak riskli

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Fidan, "Bayram tatilinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekir" dedi.

14:35 . 23/06/2023 Cuma
AA
Prof. Dr. Fidan, ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığı bilgisini verdi.

Prof. Dr. Fidan, ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığı bilgisini verdi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Prof. Dr. Fidan, yazılı açıklamasında, uzun süreli yolculuklar için mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılması gerektiğini bildirdi.

Ölümcül trafik kazalarına ilişkin araştırmalarda, yaklaşık 4'te birinin uykusuzluğa bağlı olduğunun ortaya konulduğunu belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Bayram tatilinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekir. Uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, bir an önce uykuya geçişi sağlayacak şekilde 'uyku baskısı' altında kalır. Uyanık kalınan süre arttıkça uykuya geçişi hızlandıracak bu baskı da artar ve kişinin uykuya direnme gücü azalır. Böylece kişi daha kolay uykuya dalar. Her ne kadar kişiler uykularının geldiğini hissettiklerinde 'uyanık kalabilirim' diye düşünseler de uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür. Dolayısıyla uyanıklığın çok kritik olduğu motorlu araç, kesici, delici alet kullanımı gibi durumlar için uykusuzluk büyük bir tehlike arz eder."

Erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değiştiğini ancak günde 7-8 saat uyumak gerektiğini aktaran Fidan, sağlıklı bir yaşam için tüm uyku evrelerinin tamamlanmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

En az 2 saatte bir mola verilmeli

Prof. Dr. Fidan, ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığı bilgisini verdi.

Uykusuzluk ve vardiyalı çalışma gibi gündüz uykuya yol açan diğer uyku bozukluklarında da kaza yapma riskinin yüksek olduğunu bildiren Fidan, şunları kaydetti:

"Uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin yola çıkmadan önce normal uyku sürelerini uyumaları ve özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir. Uykusuzluk ve uyku apne hastalığı olanların, vardiyalı çalışanların da mümkün olduğunca trafiğin çok yoğun olduğu bayram boyunca araba kullanmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Eğer özellikle uzun yol olmak üzere trafiğe çıkacağımız önceden belliyse, yola çıkmadan önceki süreçte bazı önlemler alabiliriz. Yola çıkmadan önceki gece 6-8 saat uyunması, kaza riskini aza indiren en değerli önlemdir. Gece yarısı ile sabah saat 06.00 arasında yola çıkmamak gerekir çünkü bu saatler arasında uyku baskısı daha fazla olur. Sürücülerin en az 2 saate bir mola vermeleri gerekmektedir."
#Vural Fidan
#Bayram tatili
#Trafik
36 dakika önce
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