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Bayramda Bolu Dağı Tüneli'nden geçen araç sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla aracın geçtiğini bildirdi.

10:17 . 4/07/2023 Salı
AA
Bolu Dağı Tüneli

Bolu Dağı Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Anadolu Otoyolu'ndaki araç yoğunluğunun 9 gün süren bayram tatiliyle başladığını ve tatilcilerin dönüş yolunda da aynı yoğunluğun yaşandığını belirtti.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen otoyolda yer alan Bolu Dağı Tüneli'nden bu süreçte 1 milyon 21 bin 945 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimin, Tünel Kontrol Merkezi'nde bulunan 91 kamera ile 24 saat esaslı takip edildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, güzergahta görevli karayolları ekiplerinin olaylara kısa sürede müdahale ederek ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalıştığını da sözlerine ekledi.



#Bolu Dağı Tüneli
#Abdulkadir Uraloğlu
#araç
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