Bayramda Bolu Dağı Tüneli'nden geçen araç sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılan Zigana Tüneli’nin Avrupa’nın en uzun, Dünyanın ise 3’üncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu belirterek, “Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanmış, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız” dedi.