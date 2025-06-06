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Bayramın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

Bayramın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

09:596/06/2025, Cuma
IHA
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E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi.
E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla havadan da görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Vatandaşların tatilde olması nedeniyle bayramın ilk sabahı E-5 karayolunda sakinlik gözlendi. Kurban kesim alanları çevresi haricinde trafiğin en yoğun olduğu E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi.





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