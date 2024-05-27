Bayramın kardeşlik ve paylaşma güzelliği 47 ülkeye taşınıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 15 yıllık tecrübesiyle bu seneki yurtdışı kurban organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek.





Sadece kurban bayramında değil eğitim, kalıcı eser ve insani yardım çalışmalarıyla yıl boyu sahada olan İDDEF, ülke, bölge ve köylere kadar gerçek ihtiyaç sahiplerinin listelerini belirleyerek güven ve titizlik içinde kesimleri yapacak.

Bu yılki kurban organizasyonunda büyükbaş hisse bedelini 3000 TL, küçükbaş kurbanlık bedelini ise 3500 TL olarak belirleyen İDDEF, İslami usul ve kaidelere göre alım, kesim ve dağıtım çalışmalarını Türkiye’den 47 ülkeye giden 100 personel, yereldeki 600 görevlisi ve 3 bin kişilik gönüllü ekibiyle kurban organizasyonunu başarıyla yerine getiriyor.

Kurban bayramının aynı zamanda mahzun gönülleri, bayramın bereketi ve güzellikleriyle mutlu etme günü olduğunu ifade eden İDDEF, kurban emanetleriyle yaklaşık 3,5 milyon kişiye ulaşmayı hedeflerken aynı zamanda 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edecek.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları bayramdan yaklaşık üç ay önce ülkelere giderek hiçbir aracı kurumla çalışmadan titizlikle seçip satın alan, veteriner hekim kontrolünde küpeleme ve işaretleme yapan İDDEF, bağışçılarını SMS yoluyla bilgilendiriyor ve kurban kesim videosunu gönderiyor.

2023 yılında 79 bin 334 hisse kurbanı 47 ülke 309 bölgede 3,5 milyon mazlum ve muhtaç kimseye ulaştıran İDDEF, bu sene de Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18:00’a kadar bağışları alıyor.

Yurtdışı kurban bağışları "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online, hesap numaralarına EFT/Fast/Havale yoluyla, İDDEF genel merkezi veya il ve ilçelerdeki temsilcilikler ziyaret edilerek ya da 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.



