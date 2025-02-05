Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarda bulunduğu kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya başladı.

Kimi şehirlerde yer yer beyaz örtüye sebep olan kar yağışı eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiledi.

Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda bazı şehirlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Buna göre Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir'de il genelinde eğitime bir günlük ara verildi.

Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

Ordu'da beş ilçede tatil kararı

Öte yandan Ordu'nun beş ilçesinde de yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Personel idari izinli sayılacak

Valiliklerden yapılan açıklamalarda kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.







