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Soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Soğuk hava ve kar yağışı geliyor

12:191/02/2025, Cumartesi
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<p>Gelecek hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.</p>
Gelecek hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji`nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara`da 3, İstanbul`da 5, İzmir`de 9, Samsun`da 6, Diyarbakır`da 7, Bolu`da 0, Tokat`ta 1, Erzurum`da -2, Afyonkarahisar`da -1, Balıkesir`de 4, Sivas`ta -1, Kocaeli`de 5, Konya`da 3, Eskişehir`de -1, Trabzon`da 6 dereceye kadar düşecek.

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