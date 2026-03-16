BBC anneliğe savaş açtı

18:15 16/03/2026, Pazartesi
BBC, anne olmaktan pişmanlık duyan kadınları haber yapıp 'Kaçamayacağınız bir tuzak' algısını işledi.
İngiliz devlet televizyonu BBC'nin Türkçe hesabı, 'kadınları annelikten soğutmak' maksadıyla bir haber yayınladı. "Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi" başlığıyla yayınlanan haberde, 'özgürlüğün anne olmaktan daha mühim' olduğu, 'çocuk sahibi olmanın tükenmişlik ve kimlik kaybına yol açtığı' gibi görüşlere yer verildi. Aynı BBC, bundan birkaç ay önce önce, Birleşik Krallık'ın nüfus artış hızındaki düşüklüğün ekonomik etkilerini işleyip 'çocuk sahibi olunması' için yapılan devlet teşviklerini duyurmuştu.

Türkiye’de nüfus artış hızının yavaşlaması ve doğurganlık oranındaki düşüş son yıllarda daha fazla tartışılan bir konu haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; toplam doğurganlık hızı son yıllarda düzenli şekilde geriledi.

Kadın başına ortalama çocuk sayısı 2019’da 1,89 iken sonraki yıllarda düşüşünü sürdürerek 2024 itibarıyla yaklaşık 1,48 seviyesine indi.

Bu oran, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli kabul edilen 2,1 seviyesinin altında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğurganlık oranındaki düşüşe ilişkin açıklamalarında bu durumu Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir mesele olarak değerlendirmişti.

Erdoğan, nüfus artış hızının azaldığını ve doğurganlık oranındaki gerilemenin uzun vadede demografik sorunlara yol açabileceğini belirterek bu konuda “alarm zilleri çaldığını” ifade etmitşi.

Erdoğan, hemen her konuşmasında aile kurumunun güçlendirilmesi ve doğum oranlarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

Aile Yılı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmişti. Bu kapsamda çocuk sahibi ailelere maddi destek başta olmak üzere birçok proje devreye sokulmuştu.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı siyasi, askeri ve ekonomik saldırılara paralel olarak “küresel medya kuşatması” da yoğunlaştı.
Bunun son örneğine İngiliz devlet televizyonu BBC'nin Türkçe hesabı imza attı.

BBC Türkçe, Türkiye'nin nüfus artış hızında sıkıntı yaşadığı bu dönemde, 'kadınları annelikten soğutmak' maksadıyla bir haber yayınladı.

"Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi"
başlığıyla yayımlanan haberde,
'özgürlüğün anne olmaktan daha mühim' olduğu, 'tükenmişlik ve kimlik kaybına yol açtığı' gibi görüşlere yer verildi.
Haberde, Facebook'taki I Regret Having Children (Çocuk Sahibi Olduğum İçin Pişmanım) isimli gruptan annelerin görüşlerine yer veren
BBC, "çocuk sahibi olmanın aileleri ekonomik olarak zorladığı, seyahat özgürlüklerini kısalttığı, iş kurmak ve yatırım oluşturmayı imkansız hale getirdiği"
gibi ekonomik sıkıntıları da işledi.

Ülkelerinde nüfusun düşüşünden dert yanıyorlar

Aynı BBC, bundan birkaç ay önce önce, Birleşik Krallık'ın nüfus artış hızındaki düşüklüğün ekonomik etkilerini işleyip 'çocuk sahibi olunması' için yapılan devlet teşviklerini duyurmuştu.

'Düşen doğum oranları küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?' başlıklı haber.
BBC, 2024 yılında yayınladığı
"Ülkeler düşen doğum oranlarıyla nasıl başa çıkmalı?"
başlıklı haberde ise, gelişmiş ülkelerin nüfusunun neden artması gerektiği konusunda uzman görüşlerine yer vermişti.

İngiltere Eğitim Bakanı'nın daha çok çocuk yapılması çağrısını haberleştiren BBC, kamu destekleriyle çocuk bakımlarının nasıl düştüğünü raporlayarak 'teşvik'te dahi bulunmuştu.

İngiltere'deki kreş maliyetlerinin 'devlet desteğiyle' düştüğünü gösteren tablo.



