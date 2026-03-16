İngiliz devlet televizyonu BBC'nin Türkçe hesabı, 'kadınları annelikten soğutmak' maksadıyla bir haber yayınladı. "Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi" başlığıyla yayınlanan haberde, 'özgürlüğün anne olmaktan daha mühim' olduğu, 'çocuk sahibi olmanın tükenmişlik ve kimlik kaybına yol açtığı' gibi görüşlere yer verildi. Aynı BBC, bundan birkaç ay önce önce, Birleşik Krallık'ın nüfus artış hızındaki düşüklüğün ekonomik etkilerini işleyip 'çocuk sahibi olunması' için yapılan devlet teşviklerini duyurmuştu.
Türkiye’de nüfus artış hızının yavaşlaması ve doğurganlık oranındaki düşüş son yıllarda daha fazla tartışılan bir konu haline geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; toplam doğurganlık hızı son yıllarda düzenli şekilde geriledi.
Kadın başına ortalama çocuk sayısı 2019’da 1,89 iken sonraki yıllarda düşüşünü sürdürerek 2024 itibarıyla yaklaşık 1,48 seviyesine indi.
Bu oran, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli kabul edilen 2,1 seviyesinin altında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğurganlık oranındaki düşüşe ilişkin açıklamalarında bu durumu Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir mesele olarak değerlendirmişti.
Erdoğan, nüfus artış hızının azaldığını ve doğurganlık oranındaki gerilemenin uzun vadede demografik sorunlara yol açabileceğini belirterek bu konuda “alarm zilleri çaldığını” ifade etmitşi.
Erdoğan, hemen her konuşmasında aile kurumunun güçlendirilmesi ve doğum oranlarının artırılması gerektiğini vurguluyor.
Aile Yılı ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmişti. Bu kapsamda çocuk sahibi ailelere maddi destek başta olmak üzere birçok proje devreye sokulmuştu.
BBC anneliğe savaş açtı
BBC Türkçe, Türkiye'nin nüfus artış hızında sıkıntı yaşadığı bu dönemde, 'kadınları annelikten soğutmak' maksadıyla bir haber yayınladı.
Ülkelerinde nüfusun düşüşünden dert yanıyorlar
Aynı BBC, bundan birkaç ay önce önce, Birleşik Krallık'ın nüfus artış hızındaki düşüklüğün ekonomik etkilerini işleyip 'çocuk sahibi olunması' için yapılan devlet teşviklerini duyurmuştu.
İngiltere Eğitim Bakanı'nın daha çok çocuk yapılması çağrısını haberleştiren BBC, kamu destekleriyle çocuk bakımlarının nasıl düştüğünü raporlayarak 'teşvik'te dahi bulunmuştu.