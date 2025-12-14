Aile Yılı'nda dev destek: Milyarlarca liralık sosyal hamle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerine hitap etti. Aile Yılı çerçevesinde hayata geçirilen projelere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’ndan sosyal desteklere, doğum ve babalık izninden yeni kreş yatırımlarına kadar birçok başlıkta önemli adımlar atıldığını vurguladı. Gençler, çocuklar ve aileler için hem sosyal hem de ekonomik desteklerin artırılacağını belirten Göktaş, yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönemde Meclis’e sunulacağını ifade etti.

"Aile Yılı’nda ‘Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. 133 bin 466 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Farklı sektörlerde yaptığımız 2 bin 7 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençlerimiz için 200 bin lira olarak belirledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkanı sunduk. Aile Yılı’nda, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız."