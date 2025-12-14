Yeni Şafak
Aile Yılı'nda dev destek: Milyarlarca liralık sosyal hamle

Merve Safa Akıntürk
20:3714/12/2025, Pazar
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2025 bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Aile Yılı kapsamında gençlere, çocuklara ve ailelere yönelik desteklerin kapsamının genişletildiğini belirterek, 81 ilde yeni uygulamaların hayata geçirileceğini açıkladı.

MERVE SAFA AKINTÜRK/ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerine hitap etti. Aile Yılı çerçevesinde hayata geçirilen projelere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’ndan sosyal desteklere, doğum ve babalık izninden yeni kreş yatırımlarına kadar birçok başlıkta önemli adımlar atıldığını vurguladı. Gençler, çocuklar ve aileler için hem sosyal hem de ekonomik desteklerin artırılacağını belirten Göktaş, yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönemde Meclis’e sunulacağını ifade etti.

8,7 MİLYAR LİRA ÖDEME

"Aile Yılı’nda ‘Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. 133 bin 466 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Farklı sektörlerde yaptığımız 2 bin 7 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençlerimiz için 200 bin lira olarak belirledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkanı sunduk. Aile Yılı’nda, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

MECLİS’E SUNULACAK

"Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. "

81 İLE YENİ KREŞ

"Bu yıl, mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdürdük. 81 ilimizde açacağımız yeni sosyal kreşlerle, çocuk bakımını daha erişilebilir hale getiriyoruz."

AİLE DESTEK SİSTEMİ 81 İLE YAYILACAK

"Yaklaşık 2 yıldır çalışmalarını yürüttüğümüz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sisteminin pilot uygulamalarını, önümüzdeki yıl başlatacağız. 2027 yılında ise bu sistemi, Türkiye’nin tamamında yaygınlaştıracağız."

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ MODEL GELİYOR

İki gün sonra kullanıma açacağımız “Çocuklar Güvende” web sitesi ve uygulamasıyla ailelerin ve çocuklarımızın karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayıp rehberlik hizmetlerini sunacağız. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı’mızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlattık.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile Yılı
