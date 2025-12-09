Bakan Göktaş: Sosyal kooperatiflerle amacımız iyi olma halini güçlendirmek

Bugün bu tablo, bize şunu gösteriyor. Türkiye, sosyal kooperatif modeli için hazırdır. Şimdi yapılması gereken şey, iyi örnekleri çoğaltmak, yaygınlaştırmak ve sağlam bir mevzuat altyapısıyla bu çalışmaları kalıcı kılmak. Sosyal kooperatiflerle amacımız, ailelerin, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin iyi olma halini güçlendirmek. Çocuklara güvenle büyüyecekleri bir ortam, yaşlılara sağlıklı ve nitelikli, engelli bireylere bağımsız bir yaşam sunmak. Bu anlamda kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir bakım ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü, sosyal hizmetler ve bakım hizmetleri, sosyal uyumu artıran ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren stratejik alanlardır. Bu alana yapılan her yatırım toplumsal refah olarak geri döner."