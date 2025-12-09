Bakan Kurum: Bir ülke büyüklüğündeki alanı yeniden kurduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Şükran Mahallesi’nde dönüşüme giren Suriçi Çarşısı’nın birinci etabının açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, konuşmasında Konya’da altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta, kültürel ihya projelerine kadar bir çok alanda 229 milyar TL’yi aşan yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizdi.









"Sur içi bölgelerimizi dantel gibi işledik"

Bakan Kurum açılışı yapılan Suriçi Çarşısı 1. Etap Projesi ile şu bilgileri verdi: 2021 yılında burada bir söz vermiş; ‘Mevlâna Meydanı’ndaki dönüşümden başlayarak Suriçi’ne, Bedesten’e, Altın Çarşı’ya kadar uzanan bir kültür vadisi kuracağız’ demiştik. Bu projeye çok büyük bir önem verdik. Her kadim şehir kültürüyle, eski merkezleriyle, dar yollar, metruk binalarla zaman içerisinde yüzleşir. Biz bu tabloya seyirci kalmadık. Nasıl Türkiye’nin dört bir yanında tarihi meydanlarımızı, sur içi bölgelerimizi dantel gibi işlediysek, Konya’mızda da aynısını yaptık. Bugün Konya’mızda Mevlâna Türbesi’nin etrafında, yılların yorgunluğu çökmüş o çarşılarımız, artık pırıl pırıl ışıldıyor. Mevlâna Çarşı’mız, Altın Çarşı’mız artık bütün ihtişamıyla bizleri selamlıyor. İşte bugün de çalışmalarımızın devamı için Suriçi bölgemizdeyiz. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyemizle birlikte Konya’nın asırlık hafızasını bir kez daha gün yüzüne taşıyoruz.





"Türkiye’nin şehircilik vizyonuna Konya’dan vurduğumuz bir imza"

Suriçi’nde 165 bin metrekarelik bir alanda kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, “Şu ana kadar 3 adada yapısal peyzaj çalışmalarının tamamı bitirildi. Şükran Mahallemizde 307 dükkan ve ofisi aslına uygun bir şekilde tamamladık. Yine esnafımızın ve bu alanı ziyaret eden kardeşlerimizin konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için de araçlarını bırakabilecekleri bir otopark alanını da tahsis ettik. Bu muazzam ticari alanımız; etrafındaki Kalecik, Mücellit, Kapu ve Erdemşah camileriyle adeta Konya’mızın güzel bir özeti oldu. Bu proje sadece bir mimari yenileme çalışması olmamıştır. Bu proje ile birlikte Selçuklu’dan miras kalan en büyük hamam kalıntısını şeffaf bir kubbenin altında koruyoruz. Buraya gelen her misafir; tarihi bir hamamın sadece izlerini görmeyecek, Selçuklu’nun heybetini hissedecek, Mevlâna şehrinin maneviyatını teneffüs edecek. Bu proje bir vizyon eseridir, bir medeniyet iddiasıdır. Özellikle de jeodezik cam kubbemiz, sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak. Türkiye’nin şehircilik vizyonuna Konya’dan vurduğumuz bir imza olacak” dedi.

"27 Aralık’ta Hatay’da son anahtarları teslim edeceğiz"

Bakan Kurum, sadece Konya’da değil asrın felaketinden etkilenen 11 ilde de inşa ve ihya çalışmaları yürüttüklerini vurguladı: Hafta sonu Hatay’daydım. Yine birkaç gün önce de Kahramanmaraş’a ziyarette bulunduk. İnanın 6 Şubat’ın hemen sonrasında orada bulunan biri olarak gelinen aşamadan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. O gün birlikte ağladığımız vatandaşlarımızla, bugün yeni evlerinde huzurla oturuyoruz. O gün yaralarını sarmak için birbirimize sımsıkı sarılıyorduk; bugün sevinçle hasret gideriyoruz. 450 bin konut, dile kolay. Bir ülke büyüklüğündeki alanı orada 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle yeniden kurduk. Sadece ev yapmadık; dükkanları, çarşıları, meydanları, parkları, tüm sosyal donatılarıyla birlikte şehirleri tamamladık. İnşallah 27 Aralık’ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay’da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Tabii 11 ilimizdeki çalışma birkaç cümleye sığdırabilecek bir çalışma değil, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yeniden diriliş seferberliğidir. Şunu söylemeliyim ki; bugün Türkiye 453 binden fazla konutu tamamlayan, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülke seviyesine ulaşmışsa bu başarı kararlılığın, azmin ve devlet millet dayanışmasının eseridir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlığıdır, ortaya koymuş olduğu iradedir.





Konya’ya 15 bin 200 sosyal konut

Bakan Kurum, konuşmasında 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesine ilişkin de bilgi vererek, “Bu büyük adımın bir parçası olarak, baba yurdum Konya’mıza da müjdemizi veriyoruz. Konya’mızda Merkezde 9 bin 370, Akşehir'de 500, Ereğli'de 500, Seydişehir'de 500, Beyşehir'de 450, Karapınar'da 300 olmak üzere Konya’mızın 31 ilçesinde toplam 15 bin 200 konutumuzu hemşerilerimize kazandırıyoruz. Ben bu yeni yuvaların şimdiden Konya’mızda da diğer illerde de kira fiyatlarını düşüreceğine yürekten inanıyorum” dedi.





Milletvekili özboyacı: Bambaşka bir Konya merkezi olacak

Törende konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, “Muhterem ceddimiz ibadet eder gibi inşa ederdi. İşte Suriçi Çarşımız da bu kadim şehircilik anlayışımızın günümüze yansıyan bir tezahürü ve mihenk taşı olarak yükselen hususi bir eser olmuştur. Bu itibarla Selçuklu dönemine ait kalıntıların, çağdaş mimariyle aynı alanda içerisinde görünür kılınması yaşatma gayretimizle geleceği inşa etme irademizi birleştirmişti” ifadelerini kullandı. Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise bilinen en büyük Selçuklu hamamının kalıntılarının koruma altına alınmasının önemine dikkat çekti, “Bütün etaplar bittiğinde bambaşka bir Konya merkezi olacak” dedi.





Başkan Altay: Burası şehrin kalbinde adeta bir ur gibiydi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay projeye ilişkin şu bilgileri verdi: Burası hakikaten şehrin kalbinde adeta bir ur gibiydi. Bugün gelinen noktanın inanılmaz bir değişim olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yaptıklarımızı aslında bir hikayenin parçası olarak yapıyoruz diye ifade etmiştim. Konya bir ‘darülmülk’ ve bu darülmülkün sur içerisindeki bütün yapılarını ihya edene kadar bu çalışmaya devam edeceğiz.





Meram Belediye Başkanı Kavuş: Adım adım büyük finale yaklaşıyoruz

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise “Biz bu dev projede etap etap ilerledik. İğneyle kuyu kazar gibi yavaş yavaş sabırla ilerledik. Burası her gün biraz daha canlanıyor, yenileniyor ve yükseliyor. Suriçi Projesi’nde yaptığımız her açılışla birlikte adım adım büyük finale yaklaşıyoruz” diye konuştu.



