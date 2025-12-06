Polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı: Şüpheli araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kamu güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla sürdürdüğü gece uygulamaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuğulu Park Mesire Alanı’nda rutin kontrol faaliyetleri kapsamında park içerisinde devriye gezen polis ekipleri, gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtaki şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaların paketlenmiş yapısı, ekipleri muhtemel bir silah ticareti faaliyetinin izlerini sürmeye yönlendirirken, olayla bağlantılı olarak H.S.Ç. (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında

"silah ticareti"