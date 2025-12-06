Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı: Şüpheli araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı: Şüpheli araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

19:286/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü

Konya'da Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin kontroller sırasında bir araçtaki şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenerek araçta kontrol yaptı. Kontrol yapılan araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.S.Ç. gözaltına alındı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek arama yaptığı araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kamu güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla sürdürdüğü gece uygulamaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuğulu Park Mesire Alanı’nda rutin kontrol faaliyetleri kapsamında park içerisinde devriye gezen polis ekipleri, gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtaki şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaların paketlenmiş yapısı, ekipleri muhtemel bir silah ticareti faaliyetinin izlerini sürmeye yönlendirirken, olayla bağlantılı olarak H.S.Ç. (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında
"silah ticareti"
yapmaktan soruşturma başlatıldı.


#Ruhsatsız Tabanca
#Emniyet
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ 6 ARALIK 2025! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?