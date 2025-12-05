Yeni Şafak
Suç örgütlerine sevkiyat son anda engellendi: Bagajdan 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

09:565/12/2025, Cuma
DHA
Bagajdan suç örgütlerine satılacak 53 ruhsatsız tabanca çıktı
Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, suç örgütlerine satılmak üzere kente getirildiği belirlenen 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin M.S. (38) ve öncü olarak kente geldiği tespit edilerek gözaltına alınan M.Ö. (44) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine satılmak üzere kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Başlatılan teknik ve fiziki takiple M.Ö. ve M.S.’nin kimlikleri tespit edildi. Kentin girişlerinde önlem alan ekipler, öncü olarak geldiği belirlenen otomobili durdurup, sürücü M.Ö.’yü gözaltına aldı. Bir süre sonra aynı yönden gelen suç ortağı M.S.’nin otomobili de polisin takibiyle durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki karton kutularda 53 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, M.S. de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahların kendilerine ait olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ve M.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.





#ruhsatsız tabanca
#suç örgütü
#Adana
#KOM
