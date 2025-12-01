Yeni Şafak
Adıyaman’da bin adet tabanca ele geçirildi

17:261/12/2025, Pazartesi
IHA
OPERASYONDA BİN ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
Adıyaman’da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda bin adet tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından S.Y. isimli sahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kuru sıkı olarak tabir edilen tabancalar üzerinde oynama yapılarak ateşli hale getirilmek için tasarlanmış bin adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken el konulan tabancalar ise emniyete götürüldü.

#Adıyaman
#Silah
#Operasyon
