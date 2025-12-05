Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor: Mezun olduklarında iş kaygısı yok

Uçak Bakım Alanı'nın öğrencilerin ilgisini çektiğini anlatan Koçak, "Bu alandaki öğrencilerimiz sınavlı ve sınavsız olarak okulumuza gelmektedir. Bazı protokollerimiz var. Bu protokol neticesinde çocuklar dört yıl lise eğitimini görürken de sektörle tanışıyor. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfın yaz tatilinde 40 gün staj yapıyor. Mezunların çoğu kendi alanlarıyla ilgili işletmelerde, fabrikalarda ve kurumlarda çalışıyor. Mezun olduklarında iş kaygısı yok." diye konuştu.







