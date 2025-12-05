Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

09:375/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Yaşlı ve engelli aylıkları.
Yaşlı ve engelli aylıkları.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Bakan Göktaş,
"Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz"
ifadelerini kullandı.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Bakan Göktaş,
"Bu doğrultuda aralık ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.


#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
#yaşlı ve engelli aylıkları
#ödeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman yayınlanacak, Resmi Gazete'de çıktı mı? Genel af, covid yasası ve infaz düzenlemesi