Takvim etkisine rağmen ihracatta yüzde 2,2 artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe dün Ankara'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre; ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22 milyar 718 milyon dolara, ithalat yüzde 2,6 yükselişle 30 milyar 523 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 4 artarak 7,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığında net altın ithalatının etkisi 2,4 milyar dolarla başı çekti. Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiğini, dış ticaretteki büyümenin tarihsel ortalamaların altında kaldığını söyleyen Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin, üretim kapasitesi, istihdam artışı ve ihracat gücüyle pozitif ayrışmayı başardığını dile getirdi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdıklarına dikkati çeken Bolat, "Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir, yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolarla rekor seviyede gerçekleşti. Böylece bu yılın 11 ayının 9'unda mal ihracatında aylık net artışlar sağladık. 2025 yılının 11 ayının 4'ünde aylık mal ihracat rekoru kırdık ve mal ihracatımızda net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu aralık ayında inşallah 9 hatta 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek için kıymetli ihracatçılarımızla birlikte canla başla çalışacağız" dedi.

14 MİLYAR DOLAR ARTIDAYIZ

Bolat, bu yılın 11 ayında hizmetler ihracatında yüzde 4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar yükseliş elde edildiğini belirtti. Bunun sonucunda kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 122,5 milyar dolara ulaştığını anlatan Bolat, "Böylece hedeflenen 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracat rakamını, kasım itibarıyla yıllıklandırılmışta 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu rakam, geçen yılki 379 milyar doların tam 14 milyar dolar fazlasıdır" diye konuştu.

REKABETÇİLİK KORUNMALI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 21 çeyrektir devam eden büyüme serisini koruduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Küresel pek çok zorluğa rağmen böyle bir seri yakalamak elbette önemli. Ancak büyümeyi, üretim ve ihracattan çok tüketim sırtlamış oluyor. Hane halkı harcamalarında yüzde 4,8 artış var. Bu artış büyümeye 3,2 puan katkı sağladı. Yani büyüme ağırlıklı olarak iç talepteki artıştan kaynak-landı. Net ihracat ise büyümeyi 1 puan aşağı çekti. İhracatımız değer olarak artıyor gibi görünse de reel olarak yüzde 0,7 küçüldü. Daha da önemlisi net ihracat, tam 4 çeyrektir büyümeye eksi yönde katkı veriyor. Gidişatı tersine çevirmek, üretim ve ihracatı büyümenin lokomotifi yapabilmek için rekabetçiliğimizi korumamız gerekiyor."

Otomotiv açık ara önde

Otomotiv, kasımda 3 milyar 751 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotivi 2 milyar 367 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 479 milyon dolarla elektronik sektörü takip etti. Kasımda ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör yüzde 44,2 ile yaş meyve ve sebze oldu. Türkiye ihracatının yüzde 69,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,5 artışla 15 milyar 821 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik düşüşle 3 milyar 290 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla dış satım Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 658 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 215 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 87 milyon dolarla İtalya oldu. En çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar 336 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 882 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 610 milyon dolarla Bursa olarak sıralandı.




















