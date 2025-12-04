Togg'a sıfır faiz, 36 ay vade kampanyası geldi: TOGG üretim üssünü açtı, dev fırsatı resmen duyurdu

Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.