TPAO’nun yeni devleri: Türkiye'nin 5. ve 6. ultra derin sondaj gemisi ilk kez yan yana görüntülendi

16:424/12/2025, Perşembe
AA
Türkiye’nin enerji filosuna eklenen 5. ve 6. ultra derin deniz sondaj gemileri, Mersin Taşucu’ndaki Ağalar İskelesi’nde ilk kez yan yana görüntülendi. Karadeniz’de görev alacak yeni nesil gemiler, limandaki işlemlerinin ardından sahaya çıkarılacak.

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen 5. ve 6. ultra derin deniz sondaj gemileri, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'nde yan yana görüntülendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen 6. sondaj gemisi, Ağalar İskelesi'ne çekildi.

Karadeniz'de görev yapacak gemi, 30 Eylül'de kente ulaştıktan sonra kırmızı-beyaza boyanan 5. derin sondaj gemisiyle yan yana geldi.


Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, dronla görüntülendi.


Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen ikiz gemiler, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

