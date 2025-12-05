Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de açıklanan veriler, istihdam piyasasında beklentilerin üzerinde soğuma sinyalleri vermeye devam ediyor. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Kasım ile biten haftada 191 bine geriledi.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan veriler ise ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısının kasımda yıllık yüzde 24 artışla 71 bin 321'e yükseldiğini ortaya koydu.

İşten çıkarmalar, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak toplam 1 milyon 170 bin 821'e yükseldi.





ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.





Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, bugün açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yakından takip edileceğini söyledi.





Kişisel tüketim harcamalarındaki görünümün enflasyon tarafında ılımlı bir tablo çizmesinin Fed'in faiz indirim beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, beklentilerin üzerinde hızlanmaya işaret eden verilerin gelmesi halinde ise Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceğini söyledi.





New York borsası karışık seyretti





Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,10'da bulunurken, dün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 210 dolarda günü tamamlayan altının onsu şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 4 bin 213 dolardan alıcı buluyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 99 seviyesinde işlem görürken, Brent petrolün varili ise jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yüzde 0,3 azalışla 62,9 dolarda seyrediyor.





Avrupa'da odak dondurulmuş Rus varlıkları





Avrupa borsaları, Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerinin küresel risk iştahını beslemesiyle pozitif bir seyir izlerken, dondurulan Rus varlıkları bölgenin odağında olmayı sürdürüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, dün verdiği bir röportajda "Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir yanılsama, bir masal." dedi.





De Wever, Rus varlıklarına el konulması halinde, Rusya'nın da bazı Batı varlıklarına el koyabileceğinin uyarısını yaptı. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el konulması ve Ukrayna'ya kullandırılması planının güzel bir hikaye olabileceğini ifade eden De Wever, "Ancak başka bir ülkenin dondurulmuş varlıklarını, egemen servet fonlarını almak ya da çalmak, daha önce hiç yapılmış bir şey değil." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bugün Norveç'e yapılması planlanan gezisini Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili görüşmeler nedeniyle erteledi. Başbakan Merz, bunun yerine Brüksel'e giderek Belçika Başbakanı De Wever ile görüşecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılması bekleniyor.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda yer alıyor. Belçika'da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.





Asya borsaları karışık seyrediyor





Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Japon tahvil piyasasındaki hareketler ülke endekslerinin negatif ayrışmasında etkili oluyor. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 19 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı öncesinde, faiz artırım beklentileriyle yükselen devlet tahvili getirilerinin politika normalleşme sürecini bozma riski taşıması BoJ'un işini zorlaştırıyor.





BoJ'un faiz oranlarını artırma politikası daha yüksek tahvil getirileri ve zaten durgun olan ekonomiyi daha da yavaşlatma riskini beraberinde getirirken, enflasyona yönelik riskler de ülkedeki temel makroekonomik sorun olarak öne çıkıyor.





Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un aralık ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 91 seviyesine ulaşırken, yatırımcıların Japon ekonomisindeki ikilemi fiyatlamasıyla ülke pay piyasaları satıcılı seyrediyor.





Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik veri akışı da yakından takip ediliyor. Japonya'da hanehalkı harcamaları ekim ayında yıllık bazda yüzde 3 düşüşle beklentilerin altında gerçekleşirken, ekim ayına ilişkin öncü endeks 110 ile öngörüleri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.





Borsa günü düşüşle tamamladı





Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 12.046,00 oldu.

Dolar/TL dün 42,4990'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5260'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

17.30 Türkiye, kasım ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, eylül ayı kişisel gelirler ve harcamalar

18.00 ABD, eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi

18.00 ABD, aralık Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi







