Memura kötü haber: AK Parti 30 bin liralık seyyanen zam teklifini komisyona sunmaktan vazgeçti

NTV muhabiri Özgür Akbaş, X'ten yaptığı paylaşımda, "30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti. Bugün Genel Kurul'da görüşülen Vergi Paketi'ne önerge ile eklenmesi planlanıyordu. Ancak, CHP "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı. Ve AK Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti." dedi.