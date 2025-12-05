Yeni Şafak
Memura kötü haber: AK Parti 30 bin liralık seyyanen zam teklifini komisyona sunmaktan vazgeçti

08:355/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Hazırlanan düzenlemede kamuda yönetici-uzman pozisyonunda çalışanlara seyyanen zam yapılacaktı.
AK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi gelen tepkilerin ardından geri çekti.

AK Parti'nin önerisi ile komisyondan geçen ve Meclis Başkanlığı'na sunulan, kamuda görevli uzman/yönetici statüsündeki 30 binin üzerinde personelin yararlanacağı seyyanen zam düzenlemesi geri çekildi.


Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.


Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.




MUHABİR AKBAŞ AÇIKLADI: AK PARTİ GENEL KURULA SUNMAKTAN VAZGEÇTİ

Gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı.


NTV muhabiri Özgür Akbaş, X'ten yaptığı paylaşımda, "30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti. Bugün Genel Kurul'da görüşülen Vergi Paketi'ne önerge ile eklenmesi planlanıyordu. Ancak, CHP "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı. Ve AK Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti." dedi.




