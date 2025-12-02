Kariyer uzmanlarına zam geliyor

Arşiv.
Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi.
Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerine yapılacak zam oranlarını içeren değişiklik, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine eklendi. Düzenleme kamudaki 7 bin mesleki uzmanı ilgilendiriyor. Düzenleme, 2026 yılında kamuda görev yapan kariyer personelinin mali haklarında iyileştirme sağlayacak.
#Kariyer Uzmanı
#Ekonomi
#TBMM
#Toplum
#Zam