Dünyanın en çok satan arabaları belli oldu: Tesla'yı geride bıraktı, zirveye yerleşti

17:101/12/2025, Pazartesi
2025 yılının ilk dokuz ayında en çok satan arabalar açıklandı. Elektrikli Tesla Model Y zirvede kendisine yer bulamadı. Listenin ilk sırasındaki otomobil modeli ise şaşırttı. İşte 2025’in dünya genelinde en çok tercih edilen 10 otomobili.

Yılın sonuna yaklaşılırken 2025 otomotiv pazarındaki rekabet giderek kızışıyor. Otomotiv verileri netleşti. İşte dünyanın en çok satılan 10 otomobil modeli...

Toyota RAV4, 2025’in ilk dokuz ayında dünya genelinde en çok satan otomobil oldu. Geçen yıla göre satışlarını yüzde 1,5 artıran model, küresel pazardaki yüzde 2,5’lik payını korudu. Focus2Move verilerine göre; uzmanlar otomobilin ‘en çok satan’ başarısını yakıt tasarrufu, dayanıklılık ve düşük bakım ihtiyacı olarak açıkladı.

10-Kia Sportage

9-Toyota Hilux (kamyonet/pickup)

8-Hyundai Tucson

7-Toyota Camry

6-Chevrolet Silverado (kamyonet/pickup)

5-Honda CR‑V

4-Tesla Model Y

3-Ford F‑Series (kamyonet/pickup) 

2-Toyota Corolla

1-Toyota RAV4 

