Dünyanın en çok satan arabaları belli oldu: Tesla'yı geride bıraktı, zirveye yerleşti

Toyota RAV4, 2025’in ilk dokuz ayında dünya genelinde en çok satan otomobil oldu. Geçen yıla göre satışlarını yüzde 1,5 artıran model, küresel pazardaki yüzde 2,5’lik payını korudu. Focus2Move verilerine göre; uzmanlar otomobilin ‘en çok satan’ başarısını yakıt tasarrufu, dayanıklılık ve düşük bakım ihtiyacı olarak açıkladı.