Yapay zekâdan asgari ücret tahmini! Kuruşu kuruşuna hesapladı: İşte söylediği rakam

2026 asgari ücreti için geri sayım sürerken milyonlar tahminlere kilitlendi. Chat GPT yapay zekâ uygulaması, ekonomik verileri analiz ederek üç farklı zam senaryosu üzerinden olası rakamları hesapladı. İşte yüzde 22, 25–30 ve 35 zam ihtimallerine göre ortaya çıkan kritik tablo ve yapay zekanın 2026 yılı asgari ücret tahmini…

1 /8 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için bekleyiş sürerken, Chat GPT yapay zekâ uygulaması milyonların merak ettiği hesabı yaptı. Model, enflasyon verileri, geçmiş zam trendleri ve piyasa beklentilerini tarayarak üç farklı senaryoda olası rakamları açıkladı.

2 /8 Yapay zekâ hesaplamayı böyle yaptı

Yapay zekâ, TÜFE verileri, OVP hedefleri, işveren maliyetleri ve önceki yılların artışlarını kullanarak üç farklı zam aralığı hesapladı. İşte ortaya çıkan tablo...

3 /8 1. Senaryo: Yüzde 22 Zam

Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması halinde;

Net asgari ücret: 24.400 TL olacak

Bu rakam, “enflasyonda kontrollü düşüş + mali disiplin” senaryosuna dayanıyor.

4 /8 İşte 2026 asgari ücrette en güçlü ihtimal!

2. Senaryo: Yüzde 25–30 zam

Yapay zekâya göre en olası zam aralığı bu.

%25 zam olması durumunda yeni asgari ücret → 25.000 TL olacak %30 zam olması durumunda yeni asgari ücret → 26.000 TL olacak.

Model, bu bandın “gerçekleşme ihtimali en yüksek” aralık olduğunu belirtiyor.

5 /8 3. Senaryo: Yüzde 35 Zam

%35 zam olması durumunda yeni asgari ücret → 27 bin TL olacak

Bu oran, alım gücünü desteklemek amacıyla üst banttan bir artış yapılması halinde gündeme gelebilir.



6 /8 📊 2026 Asgari Ücret Tablosu

Asgari ücrete yüzde %22 zam olması durumunda 2026 asgari ücret 24 bin 400 TL olacak

Asgari ücrete yüzde %25 zam olması durumunda 2026 asgari ücret 25.000 TL olacak

Asgari ücrete yüzde%30 zam olması durumunda 2026 asgari ücret 26 bin TL olacak

Asgari ücrete yüzde %35 zam olması durumunda 2026 asgari ücret 27 bin TL olacak

7 /8 'Bu rakamlar tutarsa ortalık karışır'

Asgari ücret tahminlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları şu şekilde;

“Yapay zekâ ekonomiden bizden iyi anlıyor, vallahi doğru çıkar.” “Keşke tahmin değil gerçek olsa.” 'Bu rakamlar tutarsa ortalık karışır'

Kısa sürede gündem olan tahminler, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.





